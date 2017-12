Industrie automobile : Le Maroc dans la cour des grands

Le Maroc a pu réaliser durant l'année 2017 des pas géants dans le secteur de l’industrie automobile en gagnant la confiance d’opérateurs de renom pour se positionner ainsi comme un hub mondial de construction et d’exportation.

Le Royaume s'achemine ainsi à grands pas vers la réalisation des objectifs escomptés pour ce secteur prometteur, désormais premier exportateur du pays, avec un chiffre d’affaires à l’export de 53,7 milliards de dirhams à fin novembre 2017 contre 11 milliards en 2009.

La croissance remarquable de ce secteur a été réalisée grâce à ses deux principaux segments, en l'occurrence la construction et le câblage avec une progression annuelle moyenne de 54,5% et 11,1% respectivement au cours de la même période de 2017.

A noter que le Royaume ambitionne d'atteindre, à l’horizon 2020, un chiffre d’affaires annuel de 100 MMDH, de créer 160.000 emplois dans ce secteur et de réaliser un taux d’intégration locale des véhicules sortant du Maroc de plus de 80%. Ce taux se situe actuellement à 50%.