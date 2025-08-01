Augmenter la taille du texte
Industrie : Le climat général des affaires jugé "normal" par 71% des entreprises au T2-2025

Dimanche 10 Août 2025

Industrie : Le climat général des affaires jugé "normal" par 71% des entreprises au T2-2025
Le climat général des affaires dans l'industrie a été qualifié de "normal" par une large majorité des industriels (71%), et "défavorable" selon 16% d'entre eux au cours du deuxième trimestre (T2) 2025, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces proportions sont respectivement de 89% et de 11% dans "le textile et cuire" et de 75% et de 10% dans la "chimie et parachimie", fait savoir BAM dans son récent bulletin sur les résultats trimestriels de son enquête de conjoncture.

En revanche, 67% des entreprises du secteur agroalimentaire qualifient le climat de "normal" et 22% de "défavorable", contre respectivement 29% et 14% dans le secteur de la mécanique et de la métallurgie, rapporte la MAP.

Concernant les conditions d’approvisionnement, celles-ci ont été considérées comme "normales" par 87% des industriels, tandis que 13% les ont jugées "difficiles".
Cette dernière proportion atteint 20% dans la "chimie et parachimie", 12% dans l'"agroalimentaire" et 10% dans la "mécanique et métallurgie". Dans le "textile et cuir", la quasi-totalité des industriels indiquent un approvisionnement "normal".

Pour l’évolution des effectifs employés, ils auraient été en stagnation selon 78% des entreprises et en hausse selon 18% d’entre elles. Par branche, ces proportions se situent respectivement à 84% et à 16% dans l"agroalimentaire", à 81% et à 15% dans la "chimie et parachimie", à 78% et à 17% dans la "mécanique et métallurgie" et à 69% et à 19% dans le "textile et cuir".

Pour les trois prochains mois, 83% des entreprises s’attendent à une stagnation des effectifs et 16% à une hausse, souligne le bulletin.

En matière d'évolution des coûts de production au T2-2025, les coûts unitaires de production auraient stagné selon 57% des industriels et augmenté selon 28%. Cette dernière part ressort à 35% dans la "chimie et parachimie" et à 21% dans l'"agroalimentaire".

Par ailleurs, la moitié des entreprises de la "mécanique et métallurgie" indiquent une baisse des coûts tandis que celles du "textile et cuir" déclarent plutôt une stagnation.
Quant à la situation de la trésorerie, elle aurait été qualifiée de "normale" par 77% des industriels et de "difficile" par 19% d’entre eux.

Cette dernière proportion atteint 25% dans la "chimie et parachimie", 21% dans la "mécanique et métallurgie", 17% dans l'"agroalimentaire" et 9% dans le "textile et cuir".

Libé

climat général des affaires, entreprises, Industrie, T2-2025

