Immorente Invest : le 1er rendement trimestriel de 2025 sera versé le 29 avril

Immorente Invest, société cotée à la Bourse de Casablanca, a annoncé que le paiement du 1er rendement trimestriel de l'année 2025, fixé à 1 dirham par action, est prévu le 29 avril courant.



La date de détachement est fixée, quant à elle, au 18 avril 2025, précise Immorente Invest dans un communiqué, ajoutant que le paiement du 2ème rendement trimestriel (2,2 dirhams/action) sera effectué le 26 juin prochain. "A partir de septembre 2021, Immorente Invest a mis en place un schéma innovant d'intensification de ses distributions en passant à un rythme trimestriel soit 4 versements annuels au lieu d'un seul versement", rappelle la même source.



Immorente Invest est une société propriétaire d'usines, de bureaux et d'actifs logistiques, tous loués à de grandes entreprises multinationales et à de grands groupes marocains. Elle perçoit ces loyers et les reverse à ses actionnaires.