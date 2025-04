Sociétés cotées : Hausse de la masse bénéficiaire récurrente de 19,3% en 2024

La masse bénéficiaire récurrente des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s'est établie à 41 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en hausse de 19,3% par rapport à une année auparavant, selon Attijari Global Research (AGR).



Cette masse, qui affiche la croissance bénéficiaire récurrente la plus élevée depuis 2021, année de reprise post-crise sanitaire du Covid-19, est ajustée principalement des éléments relatifs à Maroc Telecom (don séisme 2023 et litige avec Wana 2023/2024), indique AGR dans son récent "Research Report – Equity".



Cette évolution des bénéfices est globalement en ligne avec les attentes des analystes d'AGR qui anticipaient une progression de 16% des profits agrégés de l'AGR-30. A cet effet, le taux de réalisation des prévisions AGR ressort à 101%, rapporte la MAP.



AGR fait aussi savoir que les secteurs bancaire et énergétique sont les principaux contributeurs à la hausse des bénéfices de la cote à travers une contribution à hauteur de 80%. Retraitée de ces deux secteurs d’activité, la croissance bénéficiaire récurrente du marché demeure relativement correcte à +7,8%.



En 2024, la masse globale des dividendes a reculé de 4,2% sous l’effet de la baisse du dividende de Maroc Telecom de 2,4 MMDH. Hors cet effet, le dividende de la cote a augmenté de 11,2%, soutenu par 37 sociétés cotées qui ont annoncé un relèvement de leur DPA relatif à l’exercice 2024.



L’effort de distribution de dividende des sociétés cotées n’a pas pu se traduire positivement sur leur D/Y qui ressort à un plus bas historique de 2,2% en 2024. À l’origine, l’augmentation plus que proportionnelle de la capitalisation boursière du marché de 37,8% sur les 12 derniers mois à plus de 925 MMDH. En termes de perspectives, AGR anticipe une décélération naturelle du rythme de croissance des bénéfices des sociétés cotées à compter de 2025. Un scénario soutenu par un effet de base élevé en 2024 et l’impact du repli des cours des matières premières sur le secteur énergétique au Maroc.