Sothema : hausse du RNPG de 19,8% en 2024

Le résultat net part du groupe (RNPG) de Sothema (Société de thérapeutique marocaine) s'est établi à 315 millions de dirhams (MDH) en 2024, en progression de 19,8% par rapport à 2023.



L'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a, quant à lui, atteint 600 MDH, traduisant une amélioration de la marge opérationnelle de 1,5 point, portée à 19%, précise un communiqué de Sothema, dont le Conseil d'administration s'est réuni mercredi dernier sous la présidence de Lamia Tazi pour examiner l'activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2024.



Cette performance résulte de l’évolution favorable du mix produit, orienté vers des aires thérapeutiques à plus forte valeur ajoutée, une bonne dynamique commerciale ainsi que la poursuite des efforts de maîtrise des coûts de production, explique la même source.



Concernant le chiffre d'affaires consolidé, il s'est élevé à 2.816 MDH, en hausse de 13,2% comparativement à 2023.



Par ailleurs, le groupe Sothema rappelle son obtention de 21 autorisations de mise sur le marché (AMM) en 2024, contre 15 en 2023, et son dépôt de 20 nouvelles demandes d'AMM, ajoutant que 20 molécules sont, actuellement, en cours de développement, dont un traitement innovant à base de cannabis thérapeutique.



Durant l'année 2024, Sothema a poursuivi le renforcement de ses capacités industrielles avec un volume d’investissement annuel de 81 MDH, principalement dédié à l'extension des infrastructures de production et de stockage. Un projet structurant a notamment été engagé avec l'acquisition et l'installation d'une machine de fabrication de carpules injectables, une forme galénique inédite au Maroc.



Le Conseil d'administration proposera à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende brut de 28 dirhams par action pour un montant global de 201,6 MDH.



"Le bilan de l'année 2024 est très satisfaisant avec une activité en croissance, une rentabilité en amélioration, et surtout des réalisations concrètes dans tous les axes que nous avons jugés prioritaires. Nous avons investi dans nos capacités, élargi notre portefeuille et intensifié notre présence internationale. Cette performance reflète la stratégie que nous menons avec constance depuis plusieurs années", a commenté la Présidente Directrice Générale de Sothema, Lamia Tazi, citée dans le communiqué.



Et de poursuivre : "Nous faisons le choix d’investir, de produire localement et d’innover pour rendre les médicaments plus accessibles, ici au Maroc d’abord, et là où nos produits peuvent faire la différence".



Créée en 1976, Sothema est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la production et la commercialisation des médicaments et des dispositifs médicaux.



Grâce à une coopération historique avec 40 laboratoires commettants leaders en R&D, la société rend accessibles au Maroc, en Afrique et dans les pays arabes, des médicaments innovants dans la majorité des aires thérapeutiques. Elle produit et commercialise également des génériques sous marques propres, des biosimilaires et des dispositifs médicaux.