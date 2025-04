Le groupe BMCI améliore son résultat net consolidé à 326 MDH en 2024

Le résultat net consolidé du groupe BMCI s'est établi à 326 millions de dirhams (MDH) à fin décembre 2024, en hausse de 90,7% comparativement à une année auparavant (+48% hormis les éléments non récurrents).



Au niveau des comptes sociaux, le résultat net a progressé de 50,5% à 292 MDH (+25% hormis les éléments non récurrents), indique le groupe dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Le coût du risque consolidé a augmenté de 27,9% en 2024 par rapport à un an auparavant. Cette hausse inclut à nouveau un effort de provisionnement pour améliorer le taux de couverture des créances par les provisions des comptes sociaux qui va s'établir à 80,1%, rapporte la MAP.



Concernant le produit net bancaire (PNB) consolidé, il a atteint 3,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin décembre 2024, en croissance de 10,2% par rapport à 2023, tiré principalement par la hausse de la marge nette d'intérêt de 9,1% à 2,65 MMDH, du résultat des opérations de marché (+3,6% à 626 MDH) et des commissions (+13,8% à 528 MDH).



En social, le PNB s'est situé à 3,56 MMDH, en progression de 11,3% en glissement annuel.



Par ailleurs, le groupe BMCI précise que les crédits par caisse à la clientèle consolidés se sont chiffrés à 59,19 MMDH en 2024, contre 58,85 MMDH au 31 décembre 2023, tirés par le segment "Corporate".



Les dépôts de la clientèle consolidés ont, pour leur part, enregistré une hausse de 2% à 48,39 MMDH et les ressources non rémunérées se sont améliorées pour représenter 77% à fin décembre 2024, contre 75,7% en 2023.



S'agissant des engagements par signature consolidés, ils se sont établis à 19,27 MMDH à fin décembre dernier, soit 22,3% de plus par rapport à une année auparavant.



Sous réserve de l'aval du régulateur, le Directoire proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution d'un dividende ordinaire de 18 dirhams par action.