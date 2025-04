Résultats annuels 2024 du Groupe BMCI : une dynamique positive confirmée

Le Groupe BMCI affiche un Résultat Net Consolidé de 326 millions de dirhams (MDH) à fin 2024, en progression notable de +91 % par rapport à fin 2023.



Le Produit Net Bancaire Consolidé s’élève à 3,79 milliards de dirhams (MMDH), marquant une hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent, fait savoir le Groupe dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Cette évolution est soutenue par une croissance de la marge nette d’intérêt de 9,1% (2,65 MMDH), une augmentation du résultat des opérations de marché de 3,6 % (626 MDH), ainsi qu’une progression des commissions de 13,8% (528 MDH), explique la même source.



Les Frais de Gestion Consolidés atteignent 2,24 MMDH, tandis que le Coefficient d’Exploitation Consolidé poursuit son amélioration et s’établit à 59%, en baisse de 4,6 points par rapport à fin décembre 2023.



Le Résultat Brut d’Exploitation Consolidé progresse de 24,1 % pour atteindre 1,55 MMDH.



Le Coût du Risque Consolidé s’établit à 810 MDH, soit une hausse de 28 % par rapport au 31 décembre 2023, reflétant notamment un effort de provisionnement destiné à renforcer le taux de couverture des créances détenues en portefeuille.



Dans les comptes sociaux, le taux de couverture des créances par les provisions atteint 80,1%. Le Résultat Net Avant Impôt (RNAI) Consolidé atteint 716 MDH, en augmentation de 17 % comparé à l’année précédente (+35 % hors éléments non récurrents).



Pour les comptes sociaux, le Résultat Avant Impôt progresse de 28 % (+14 % hors éléments non récurrents). Le Résultat Net Consolidé s’élève à 326 MDH, en hausse de 90,7 % (+48 % hors éléments non récurrents) contrairement à l’exercice précédent. Dans les comptes sociaux, il atteint 292 MDH, en hausse de 50,5 % (+25 % hors éléments non récurrents).



Sur le plan de l’activité commerciale, les Crédits par Caisse à la Clientèle Consolidés atteignent 59,19 MMDH à fin décembre 2024, en légère progression par rapport aux 58,85 MMDH enregistrés à la même période en 2023, tirés principalement par le segment "Corporat".



Les Dépôts de la Clientèle Consolidés enregistrent une hausse de 2 %, pour s’établir à 48,39 MMDH contre 47,46 MMDH au 31 décembre 2023.



Les ressources non rémunérées continuent leur progression et représentent 77% à fin 2024 contre 75,7 % en 2023. Les Engagements par Signature Consolidés atteignent 19,27 MMDH, soit une hausse de 22,3 % par rapport à fin 2023.



Par ailleurs, l’Agence Internationale de notation Fitch a confirmé en janvier 2025 les ratings du Groupe BMCI, témoignant de sa solide situation financière. Ces notes sont les meilleures attribuées au niveau national avec une note à long terme AAA (mar), des perspectives d’évolution stables, une note à court terme F1+ (mar) et une note de soutien extérieur de 3.



La BMCI (www.bmci.ma) dont l’actionnaire de référence est le Groupe BNP Paribas, exerce une activité de banque universelle, qui s’adresse à tout type de clientèle : Particuliers (y compris les Marocains Résidant à l’Etranger), Professionnels et Entreprises.



Pour mieux satisfaire les besoins de ses clients, le Groupe BMCI met à leur disposition, à travers son réseau de 249 agences au Maroc, toute l’expertise et le savoir-faire de ses filiales et entités spécialisées, notamment en matière de Financements structurés, de Transactions Boursières, de Leasing, etc.… La BMCI occupe également une position de référence dans le domaine du commerce international, grâce notamment au Trade Center BNP Paribas de Casablanca, Rabat, Tanger et Agadir.