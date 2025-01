Il gagne plus de 315.000 euros au PMU et se fait tatouer le nom des chevaux dans le dos

Un souvenir gravé à jamais. Dans la tête, mais aussi sur le corps… Un gagnant du PMU a décidé de se faire un tatouage en souvenir de sa victoire, en juillet 2024, raconte Ouest-France. Il avait alors remporté 315.878 euros.



Le joueur, un trentenaire qui a préféré rester anonyme, a été invité avec onze autres grands gagnants à vivre un week-end VIP lors du prix de Belgique, la dernière course qualificative pour le prix d’Amérique, qui a eu lieu dimanche. C’est à cette occasion que l’homme a dévoilé son tatouage. Ce dernier représente une tête de cheval sous laquelle est indiqué le nom des cheveux dans l’ordre d’arrivée, avec leur numéro en chiffres romains.



Ce chauffeur VTC, qui réside dans les Alpes-Maritimes, est un habitué du PMU. Alors que d’habitude il analyse scrupuleusement chaque course, le 3 juillet dernier, il a décidé de s’en remettre au hasard. Il a donc misé 15 Quinté + Spot, laissant l’algorithme sélectionner les chevaux de ses paris. Grand bien lui a en pris puisque la machine a trouvé le bon ordre, 16-1-9-11-15, et lui a permis de décrocher le jackpot. Un pactole qu’il a néanmoins fallu partager avec un autre joueur.



L’homme a touché son gain un mois plus tard, et n’a pas attendu pour se faire plaisir. «J’ai changé de banque, me suis acheté une voiture, ai placé mon argent, emmené mon fils à Disneyland, et me suis offert une semaine de vacances au Maroc. C’est là que je me suis fait tatouer l’arrivée dans le dos», a-t-il raconté.