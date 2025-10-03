Hydrogène vert : Signature d'une entente de collaboration entre l'IRESEN et le Global Green Growth Institute

Une entente de collaboration dans le domaine de l'hydrogène vert a été signée, mercredi à Marrakech, entre l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et le Global Green Growth Institute (GGGI), en marge de la 5ème édition du World Power-to-X Summit.



Cet accord stratégique vise à renforcer la coopération bilatérale autour de projets structurants, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de l'accompagnement des investissements verts et du développement de nouvelles filières énergétiques.



Il met particulièrement l’accent sur la mise en œuvre d’un projet de structuration de production d’hydrogène vert, ainsi que sur une étude de faisabilité d’un projet de méthanol vert dans la région de l’Oriental.



A cette occasion, le représentant du GGGI au Maroc, Abdemajid Bennis, a exprimé sa satisfaction de voir ce partenariat se concrétiser, soulignant que "cet accord est stratégiquement alignée avec les priorités nationales du Royaume et avec les missions des deux institutions", rapporte la MAP.



Il a ajouté que "cette collaboration permettra de développer des projets d’intérêt commun dans des domaines à fort potentiel, notamment l’hydrogène vert, qui représente une véritable opportunité pour positionner le Maroc comme acteur clé de la transition énergétique mondiale".



De son côté, le directeur général de l’IRESEN, Samir Rachidi, a affirmé que cette signature constitue "une étape importante dans la coopération avec l’Institut de croissance verte basé à Séoul", précisant qu’elle porte sur l’étude de faisabilité d’un projet de production de méthanol vert dans l’Oriental.



M. Rachidi a, dans ce sens, relevé que le méthanol vert représente un levier stratégique pour équiper les ports marocains de carburants synthétiques compétitifs et leur permettre d’intégrer les Green Shipping Corridors (corridors maritimes verts) en cours de structuration au niveau international.

Et de conclure que cette dynamique s’inscrit dans un contexte mondial marqué par les évolutions réglementaires attendues à l’Organisation maritime internationale, qui devraient accélérer le développement de l’économie de l’hydrogène et des carburants synthétiques.



Basé à Séoul, en République de Corée, le GGGI est une organisation internationale visant à promouvoir la croissance verte, un paradigme de croissance caractérisé par un équilibre entre la croissance économique et l'environnement.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 5e édition du World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l'échange dans le domaine de l'hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d’accélérer la transition énergétique mondiale.