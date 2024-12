Hommage à feu Mustapha Alaoui

Un hommage a été rendu, samedi à Rabat, au défunt journaliste Mustapha Alaoui, en commémoration de six décennies de dévouement au journalisme, en présence d'un parterre de personnalités médiatiques, politiques et culturelles.



Lors de cette cérémonie, organisée par le journal "Al Ousboue Assahafi", les participants ont mis en lumière l’abondance des écrits du regretté (1936-2019), qui ont fait de lui l'une des figures emblématiques de la presse marocaine.



Evoquant le rôle remarquable de Mustapha Alaoui dans la consolidation des fondements du journalisme au Maroc, les intervenants ont souligné son dévouement et son engagement à défendre la liberté d'expression tout au long de sa carrière.



Feu Mustapha Alaoui, fondateur du journal "Al Ousboue Assahafi", était une école de journalisme et avait constamment fait montre d'une grande capacité à allier l'art de l’écriture et l’engagement professionnel, ont-ils affirmé, soulignant la nécessité de préserver son héritage médiatique et de tirer parti de ses riches expériences.



Cette cérémonie a également été l'occasion de présenter son livre "La Vérité perdue", première partie (1970-1989), qui regroupe ses articles parus dans les journaux "Al-Kawalis" et "Al Ousboue Assahafi".



Cette œuvre offre une vision analytique dans laquelle l’auteur a exploré des chapitres de l’histoire politique et médiatique du Maroc. Elle révèle aussi certains aspects de l’histoire moderne du pays, passant en revue ses expériences personnelles en tant que journaliste ayant vécu plusieurs étapes clés de l’évolution du paysage politique marocain.