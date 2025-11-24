Hommage à Washington à feu le professeur William Zartman

L’université Johns Hopkins et l’Institut TALIM ont rendu un vibrant hommage, vendredi à Washington, à feu le professeur William Zartman pour son rôle dans la promotion des relations maroco-américaines et son apport académique hors pair dans les domaines des relations internationales, la médiation et la gestion des conflits.



En présence d’un parterre d’universitaires et d’experts de renom, d’anciens diplomates américains et d’étudiants, l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, a souligné que feu Zartman est "un ami du Maroc" mais aussi un bâtisseur de ponts entre les cultures, comme en témoignent ses "efforts inlassables" à la Légation américaine de Tanger pour renforcer les liens entre le Royaume et les Etats-Unis.



Symbole de l'amitié durable entre Rabat et Washington, la Légation américaine de Tanger est un lieu où les cultures se rencontrent et où des partenariats durables se nouent, a relevé l’ambassadeur.



Il a ainsi mis en avant le rôle de premier plan du professeur Zartman en tant que membre fondateur et président de l’Institut pour les études marocaines de la Légation américaine de Tanger (TALIM) ainsi que dans la préservation de cet héritage et la promotion des échanges universitaires entre les deux pays.



"En honorant sa mémoire, nous célébrons également l'alliance durable entre le Maroc et les Etats-Unis, un partenariat fondé sur des valeurs communes, le respect mutuel et une profonde affection réciproque", a dit M. Amrani.



"Son engagement en faveur d'une meilleure compréhension entre les nations, en particulier entre le Maroc et les Etats-Unis, a fait de lui une voix fiable et digne de confiance".

"Que l'héritage du professeur Zartman nous inspire à continuer de construire des ponts, de favoriser le dialogue et de former la prochaine génération de leaders", a conclu l’ambassadeur.



Professeur émérite à la Johns Hopkins University et président fondateur de l’Institut américain des études maghrébines, William Zartman a tiré sa révérence le 28 juillet 2025 à l’âge de 93 ans.