Hommage à Abderrahim Ouhida

Le stade Santiago Bernabéu a vibré d’une émotion particulière, samedi. À quelques minutes du coup d’envoi face à l’Espanyol Barcelone, le Real Madrid a rendu un hommage bouleversant à Abderrahim Ouhida, jeune Marocain devenu malgré lui le visage d’un drame national.



Abderrahim a vu son destin basculer lors du terrible séisme d’Al Haouz en 2023, qui lui a arraché ses parents, ses frères et son grand-père. Quelques jours après la catastrophe, son témoignage, livré aux caméras alors qu’il portait le maillot du Real Madrid, avait bouleversé la planète entière.



Le club madrilène n’a pas oublié. Après l’avoir invité à un match de Ligue des champions contre l’Olympique de Marseille, il l’a accueilli comme l’un des siens. Samedi, l’émotion était à son comble lorsque le Bernabéu tout entier s’est levé pour saluer la mémoire de sa famille et la résilience de ce jeune garçon.



Au-delà du geste symbolique, le Real Madrid a choisi d’accompagner Abderrahim dans son avenir. Selon plusieurs sources, il a intégré l’académie du club, avec une prise en charge complète de sa scolarité en Espagne. Une manière, pour l’institution merengue, de transformer une histoire de douleur en une promesse d’espoir.