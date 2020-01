Hicham Deguig : Nous voulons conserver le titre et nous qualifier au Mondial

La bonne gestion du premier match est l'une des clés importantes pour réussir la participation de la sélection marocaine de football en salle à la Coupe d’Afrique des nations - Total Maroc 2020, prévue à Laâyoune du 28 janvier au 7 février, a souligné mardi soir le sélectionneur national, Hicham Deguig.

L’objectif de l'équipe nationale, championne d’Afrique en titre, est de livrer une belle performance et de réaliser un résultat de bon augure pour la suite de la compétition, a relevé M. Deguig en marge d’une séance d’entraînement ouverte à la presse à la salle Al Wifaq.

Selon lui, la sélection marocaine fera tout pour se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2020 et "obtenir l’un des trois billets pour la Coupe du monde de futsal de la FIFA, prévue cette année en Lituanie, et pourquoi pas décrocher le titre".

En outre, l’entraîneur de l'équipe nationale s’est félicité des conditions propices d’hébergement et d’entraînement dans la ville de Laâyoune, notant que la salle qui accueillera les matches de la CAN 2020 est de "qualité supérieure".

Il a aussi réaffirmé la disponibilité et la bonne tenue des 14 joueurs convoqués pour offrir au public passionné de ce sport une belle prestation lors de la 6ème édition de cette compétition quadriennale opposant les huit meilleures équipes nationales de futsal du continent africain.

De son côté, le joueur de l’équipe nationale, El Fenni Idriss Raïs (Ajax Tanger), a affirmé que "les préparatifs se déroulent dans une atmosphère enthousiaste et fraternelle", faisant part de la détermination de l’équipe marocaine à remporter le titre.

"Nous voulons conserver le titre et nous qualifier pour les phases finales de la Coupe du monde, après l'avoir réalisé à deux reprises", a-t-il insisté, en demandant aux supporters de venir en masse pour soutenir leur équipe.