Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Compensation : Les émissions de dépenses baissent de 19,2% à fin juillet

Mercredi 13 Août 2025

Compensation : Les émissions de dépenses baissent de 19,2% à fin juillet
Autres articles
Les émissions de dépenses au titre de la compensation se sont établies à près de 6,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025, en baisse de 19,2% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces émissions représentent un taux de réalisation de 38% du total des prévisions de la loi de Finances 2025, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

D’après la même source, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 195,3 MMDH, dont 104,1 MMDH pour les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 11,5%, rapporte la MAP.

Les dépenses de matériel ont progressé de 11% à 51 MMDH et les dépenses des charges communes ont augmenté de 39,1% à 29 MMDH.

La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 39,7% en raison notamment de la hausse des remboursements de la TVA à l’intérieur (7,81 MMDH contre 5,99 MMDH) et des restitutions de l’IS (3 MMDH contre 1,69 MMDH).

Libé

Lu 67 fois

Tags : Compensation, émissions de dépenses, juillet 2025

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Hausse des prix de la viande et des huiles végétales à l’échelle mondiale

09/08/2025 - Alain Bouithy

OPCVM : 68% de l’actif net global géré par cinq sociétés de gestion

09/08/2025 - Libé

Crédit bancaire : un encours de 1.175,5 MMDH à fin juin

10/08/2025 - Libé

OPCVM: L’actif net atteint 789,77 MMDH au 1er août 2025

12/08/2025 - Libé