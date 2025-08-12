Compensation : Les émissions de dépenses baissent de 19,2% à fin juillet

-
Tanger-Tétouan-Al Hoceima : un colloque sur les opportunités d’investissement au profit des Marocains du monde
-
Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 1.700 entreprises créées à fin mai
-
Artisanat : Les exportations en hausse de 14% à fin juillet 2025
-
Finance publique : Le déficit budgétaire s’accentue à fin juillet 2025
-
OPCVM: L’actif net atteint 789,77 MMDH au 1er août 2025
Ces émissions représentent un taux de réalisation de 38% du total des prévisions de la loi de Finances 2025, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).
D’après la même source, les dépenses de fonctionnement émises ont été de 195,3 MMDH, dont 104,1 MMDH pour les traitements et salaires qui enregistrent une hausse de 11,5%, rapporte la MAP.
Les dépenses de matériel ont progressé de 11% à 51 MMDH et les dépenses des charges communes ont augmenté de 39,1% à 29 MMDH.
La part du budget général dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux a augmenté de 39,7% en raison notamment de la hausse des remboursements de la TVA à l’intérieur (7,81 MMDH contre 5,99 MMDH) et des restitutions de l’IS (3 MMDH contre 1,69 MMDH).