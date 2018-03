Hausse de 14% du chiffre d’affaires de l’OCP

Le Groupe OCP a annoncé une forte croissance de 14% de son chiffre d’affaires en 2017, qui s’est établi à 48.503 millions de dirhams (MDH) contre 42.471 MDH en 2016, avec une solide performance dans tous les segments.

Les ventes de roche et d’engrais en volume ont augmenté respectivement de 40% et de 24% par rapport à 2016, indique le Groupe qui vient de rendre publics ses résultats financiers et opérationnels. En ce qui concerne le segment de l’acide, rapporte la MAP, OCP a “maintenu sa position de leader”, conservant son rang de deuxième fournisseur en Asie, avec un volume de vente relativement stable par rapport à l’année dernière.

Ces réalisations ont été soutenues par l’augmentation significative de la capacité de production d’OCP, sous l’effet d’un vaste programme d’investissements dont la 1ère phase a été achevée en 2017, explique le Groupe dans un communiqué.

Par ailleurs, la demande est restée soutenue en 2017 dans les principales régions, notamment en Amérique latine et en Amérique du Nord, et plus particulièrement en Afrique où les exportations du Groupe ont augmenté de près de 50%, passant de 1,7 million de tonnes en 2016 à 2,5 millions de tonnes en 2017.

La croissance des volumes de vente d’OCP a également eu un impact positif sur l’évolution de la marge brute, qui a atteint 31.604 MDH contre 28.942 MDH l’an passé, précise le groupe.

Par ailleurs, l’EBITDA est resté stable à 12.722 MDH, engendrant une marge de 26%, note la même source, expliquant que ce niveau de rentabilité reflète l’impact de la proportion accrue de ventes de produits finis à plus forte valeur ajoutée, “illustrant l’évolution de notre mix de produits et incluent également d’autres coûts attribuables à l’augmentation des volumes”.

En 2017, les engrais ont représenté 54% des ventes totales du Groupe, la roche 21% et enfin l’acide phosphorique 15%.

L’année dernière a été clé dans la mise en œuvre du programme de développement industriel d’OCP et les dépenses d’investissement se sont élevées à 9.045 MDH ayant permis l’aboutissement d’un grand nombre de projets, d’après le communiqué.

“Durant l’année 2017, le Groupe OCP a renforcé sa position de leader en augmentant notamment ses capacités de production sur l’ensemble de la chaîne de valeur, tout en conservant des marges supérieures à celles du secteur”, lit-on au communiqué. Ces résultats démontrent le succès du déploiement de la stratégie du Groupe, qui repose sur trois piliers complémentaires, à savoir accroître les capacités de production, tirer parti de la flexibilité industrielle et commerciale du Groupe pour stimuler la demande tout en bénéficiant des effets d’économies d’échelle et réduire les coûts de production pour renforcer la position d’OCP de leader, a commenté Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP.

“Les exportations du Groupe ont significativement augmenté grâce à nos efforts de création de demande sur les marchés à forte croissance y compris en Afrique, ainsi qu’au développement continu d’une gamme de produits de spécialités adaptés à ces marchés”, a-t-il dit, cité dans le communiqué.

En 2017, “notre production d’engrais a augmenté de 22%, les nouveaux produits représentant 43% des volumes d’engrais exportés. D’autre part, nous avons considérablement augmenté nos exportations de roche à destination des quatre continents, principalement vers des producteurs intégrés et nous avons maintenu notre position de leader dans le segment de l’acide phosphorique, particulièrement en Asie”, s’est-il réjoui.

“La première phase de notre plan d’investissement s’achève en nous ayant permis de capter une grande partie de la demande incrémentale et d’être résilients à travers la cyclicité des marchés. Le Groupe est aujourd’hui idéalement placé pour poursuivre sa croissance à mesure que les conditions de l’industrie s’améliorent”, a poursuivi M. Terrab.