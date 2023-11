Handball: Participation du Maroc au 1er Championnat arabe cadets en Tunisie

La sélection marocaine de handball des moins de 17 ans participe à la première édition du Championnat arabe des cadets de handball, du 17 au 24 novembre à Mahdia (centre-est de la Tunisie).



La sélection nationale devait entamer vendredi sa participation face à la sélection A de l’Arabie Saoudite, avec pour objectif de “construire une équipe pour l’avenir et d'aller le plus loin possible en championnat arabe”, a déclaré à la MAP l’entraîneur national Rachid Lahouiti.



“L’objectif tracé par la Fédération Royale marocaine de handball étant de construire une équipe pour l’avenir, nous avons sélectionné, en concertation avec la direction technique nationale, des joueurs natifs de 2008. La sélection est composée de cadets U17 et la moitié des handballeurs U15”, a fait savoir l'entraîneur national U17 avant d’ajouter : “Ce Championnat arabe sert de tremplin pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera l’été 2024. Nous allons gérer ce Championnat match par match dans la perspective de faire la meilleure performance possible”.



Le Maroc disputera ses trois matchs comptant pour ce premier tour du Championnat, selon le programme suivant:



Vendredi 17 novembre (18h30) : Maroc-Arabie Saoudite A.

Samedi 18 novembre (16h00) : Maroc-Libye.

Lundi 20 novembre (14h00) : Maroc-Tunisie B.