Hakimi, l'apothéose d'une saison exceptionnelle

A la conclusion d'un remarquable mouvement parisien, l'international marocain Achraf Hakimi a mis sur orbite le PSG en finale de la Ligue des champions (5-0), apothéose d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle il s'est montré plus indispensable que jamais.C'est placé en renard des surfaces que le latéral droit Achraf Hakimi a ouvert la marque pour le Paris SG, profitant d'un mouvement à une touche de balle entre Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Vitinha et Désiré Doué qui a donné le vertige à l'ensemble de la défense de l'Inter Milan et à son gardien Yann Sommer, qui ne savait plus où se placer.Dans une Allianz Arena munichoise incandescente, Hakimi a refusé de célébrer son but par respect pour les 18.000 supporters interistes présents à quelques mètres, lui qui a été Nerazzurro durant une saison avant de rejoindre le Paris SG.Il s'agit du neuvième but dans lequel il est impliqué cette saison en Ligue des champions, soit plus que les attaquants du Real Madrid Kylian Mbappé ou de Manchester City, Erling Haaland (8 chacun).Elément de base de la défense parisienne depuis plusieurs saisons, Hakimi a pris une autre dimension cette année."Avec son collectif et les qualités individuelles d'Achraf sur le côté droit, il est aujourd'hui à mes yeux sûrement le meilleur latéral droit du monde", a estimé en amont de la finale l'ancien entraîneur au PSG, Christophe Galtier à la radio publique "ici, Paris Île-de-France", reconnaissant que le jeu parisien à son époque (saison 2022/23) ne l'avantageait pas, car penchant beaucoup à gauche.Lauréat du Prix Marc-Vivien-Foé, qui désigne le meilleur joueur africain de la Ligue 1 par le vote d'un jury de 100 personnes choisies par RFI et France 24, Hakimi est clairement candidat pour le titre de footballeur africain de l'année, ce qui serait une première pour un joueur à vocation défensive depuis l'Ivoirien Yaya Touré (2014)."J'ai eu de très bons entraîneurs dans ma carrière, en club et en sélection. Luis Enrique m'apporte un niveau de jeu que je n'imaginais pas auparavant. Je peux être un joueur complet, c'est ce qu'il m'a aidé à faire", a-t-il glissé début mai en conférence de presse.Latéral ultra-moderne, Hakimi se distingue bien plus par son apport offensif, multipliant les montées pour proposer le surnombre en attaque.En première période samedi, il a fait vivre un calvaire à son vis-à-vis milanais Federico Dimarco, et peu après l'heure de jeu, il a initié une contre-attaque éclair avec Ousmane Dembélé, manquant le doublé de peu, contré au dernier moment par Francesco Acerbi."Je suis très content de ma saison, l'une des meilleures. J'ai grandi en termes footballistiques et personnels, j'ai plus confiance en moi, je me sens plus mûr. Et avec l'expérience acquise, je me sens mieux. Je peux encore m'améliorer, c'est mon objectif", avait-il reconnu en mai.Demi-finaliste malheureux de la Coupe du monde avec le Maroc en 2022 (battu par la France), le voilà vainqueur de la Ligue des champions à 26 ans. Vice-capitaine de l'équipe avec Gianluigi Donnarumma et Presnel Kimpembé, Hakimi représente l'avenir du PSG.Signe de son importance pour les dirigeants du PSG, il a prolongé fin novembre son contrat de trois saisons jusqu'en 2029.