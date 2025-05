Mbappé porte encore le Real Madrid et fait un grand pas vers le Soulier d'Or

Auteur d'un doublé, l'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé a offert une dernière victoire de la saison au géant espagnol samedi (2-0) face à la Real Sociedad et s'est rapproché de son premier Soulier d'Or européen.



Dans une rencontre marquée par les hommages aux deux "légendes" madrilènes Carlo Ancelotti et Luka Modric, Mbappé, buteur en deux temps sur un penalty d'abord arrêté par le gardien adverse (39e, 1-0), puis d'une reprise du gauche en fin de partie (84e, 2-0) a conforté sa place de "Pichichi".



Avec ces 30e et 31e réalisations de la saison en 34 matches, l'attaquant français est désormais presque assuré de terminer meilleur buteur du championnat espagnol, avec sept longueurs d'avance sur le Polonais du FC Barcelone Robert Lewandowski.



Il est aussi bien parti pour remporter pour la première fois le Soulier d'Or européen, avec 43 buts inscrits toutes compétitions confondues, équivalent à 62 points, devant le Suédois Viktor Gyökeres (58.5).



Seul un quintuplé de l'Egyptien de Liverpool Mohamed Salah dimanche contre Crystal Palace pourrait priver Mbappé de cette prestigieuse récompense individuelle, qu'aucun joueur français n'a remporté depuis Thierry Henry avec Arsenal, en 2004 et 2005.



Lors des autres matches du jour, l'Espanyol Barcelone (14e), vainqueur 2-0 sur sa pelouse face à Las Palmas, déjà relégué, a sauvé sa place en Liga, et condamné Leganés (18e) à la descente en deuxième division malgré un succès 3-0 contre Valladolid (20e).



Dans la soirée, le Celta Vigo, vainqueur 2-1 à Getafe, a assuré sa qualification pour la Ligue Europa, alors que le Rayo Vallecano a décroché son billet pour le tour de qualification de la Ligue Conférence, malgré son match nul à domicile 0-0 face à Majorque.