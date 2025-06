Matches barrages de la Botola Pro : Fortunes diverses pour le HUSA et la JSS

Le Hassania d’Agadir a assuré son maintien en première division de la Botola Pro de football, en s’imposant à domicile face au Raja de Béni Mellal (4è de la D2) par 1 but à 0, samedi lors du match barrage retour (aller: 0-0).

Le but de la victoire des locaux a été inscrit par Kati Katulondi à la 72e minute.



L’autre place de D1 en jeu a été glanée par l'Olympique Dcheira (3è de la D2), qui a battu la Jeunesse Soualem (14è de la D1) par 3 buts à 0, vendredi à Berrechid, surmontant ainsi sa défaite à l'aller (2-1), une semaine auparavant.

L'OD s'est imposé grâce au but de Soufiane Jazouli (52e) et au doublé de Mohamed Adjar (84e, 90+5).



De son côté, l'Association Mansouria, de la division amateurs, a battu le Mouloudia d’Oujda (D2) par 3 buts à 1, samedi à Mohammedia, en match barrage aller/D2 de la Botola Pro de football.



Les buts des locaux ont été inscrits par Amine Balich (16e) sur penalty et Abdelwahed Bakhach, auteur d'un doublé (19e, 54e), alors qu'Ayoub Ajerrar (45e) a marqué pour le club oujdi.



Dans l'autre barrage aller, joué vendredi, l'Union sportive de Bijaad (amateurs), qui recevait à Oued Zem, a battu le Youssoufia de Berrechid (2e division) par 2 buts à 1.

Les locaux se sont imposés grâce aux réalisations d’Oussama Essabri (4e) et Ahmed Aboulfath (57e), alors qu'El Mehdi Belaroussi (62e) a réduit le score pour les visiteurs.