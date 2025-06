Hakim Ziyech quitte Al-Duhail

Le club qatari d’Al-Duhail a annoncé officiellement, samedi, la fin du contrat liant l’international marocain Hakim Ziyech à sa première équipe.



Le contrat de Ziyech a pris fin au terme de la saison 2024-2025 et l'international ne fera pas partie de l’effectif lors de la prochaine saison, a indiqué le club dans un communiqué publié sur son compte officiel.



L’international marocain (31 ans) avait rejoint Al-Duhail en janvier dernier dans le cadre d’un transfert libre, à la suite de la résiliation de son contrat avec le club turc de Galatasaray.



Avant de rejoindre Al-Duhail, Hakim Ziyech a cumulé plusieurs expériences depuis le début de sa carrière, évoluant au sein des clubs néerlandais de Heerenveen, Twente et de l’Ajax Amsterdam. Il a porté par la suite les couleurs de Chelsea en Angleterre, puis celles de Galatasaray en Turquie, avec lequel il a disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues au cours de cette saison.



Le Marocain a disputé cinq matchs en championnat turc, trois matchs en Europa League, deux autres en barrages de la Ligue des champions ainsi qu’une apparition en Coupe de Turquie.

Ziyech a fait neuf apparitions pour Al-Duhail en championnat qatari, le "Qatar Stars League", au cours desquelles il a inscrit un but.



Al-Duhail a terminé la saison à la deuxième place du championnat. Il s’est incliné en finale de la Coupe du Qatar face à Al-Sadd, et a été éliminé en quart de finale de la Coupe de l’Emir après sa défaite contre Al-Rayyan.