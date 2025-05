Mondial U-20 : Le Maroc dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Mexique et de l'Espagne

La sélection marocaine U20 de football évoluera dans le groupe C lors de la phase finale de la Coupe du monde 2025, suite au tirage au sort effectué jeudi soir à Santiago, au Chili, pays hôte.

Dans ce groupe, les Lionceaux de l'Atlas affronteront les sélections du Brésil, du Mexique et de l'Espagne.



Le groupe A comprend le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Egypte, alors que le groupe B est composé de la République de Corée, de l'Ukraine, du Paraguay et du Panama.

Quant au groupe D, il est composé de l'Italie, de l'Australie, de Cuba et de l'Argentine, alors que le groupe E, il est formé des Etats-Unis, de la Nouvelle-Calédonie, de la France et de l'Afrique du Sud.



Pour le groupe F, il comprend la Colombie, l'Arabie Saoudite, la Norvège et le Nigeria.

Les matchs de ce Mondial, dont la dernière édition a été remportée par l'Uruguay en 2023, se dérouleront à Santiago, à Valparaiso, à Rancagua et à Talca, du 27 septembre au 19 octobre, avec la participation de 24 sélections.



La sélection marocaine des moins de 20 ans s'était qualifiée pour le Mondial du Chili, en atteignant les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en Egypte, avant de s'incliner en finale face à l’Afrique du Sud.



Le tournoi compte les deux équipes les plus titrées de la compétition : l'Argentine, qui compte six sacres à son actif, et le Brésil, quintuple vainqueur. La Nouvelle-Calédonie est la seule nation à fouler la scène pour la première fois.



Ce sera la deuxième fois que le Chili accueillera cette compétition mondiale, après l'édition de 1987, organisée par ce pays sud-américain, alors que le tournoi s'appelait encore Championnat du monde juniors de la FIFA. A cette occasion, la Yougoslavie avait battu l'Allemagne de l'Ouest aux tirs au but pour remporter le titre.