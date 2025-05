SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres du club de la RSB suite au sacre continental

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations aux membres du club de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) de football suite à leur sacre à la Coupe de la CAF 2024-2025.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations aux membres du club à l’occasion de leur sacre à la Coupe de la Confédération africaine de football au titre de la saison 2024-2025.



"Nous vous félicitons avec fierté pour ce sacre africain, le troisième du genre pour votre brillant club, et à travers lequel vous avez réaffirmé que votre équipe demeure un exemple de professionnalisme, empreinte d’un esprit sportif et d’une haute compétitivité, et qui veille à accompagner les réalisations continentales de nos clubs d'élite et à contribuer au rayonnement continu du football marocain, tant à l'échelle continentale qu’internationale".



Saluant l'esprit de patriotisme des membres du club de la RSB, leurs honorables performances sportives et leurs efforts pour porter toujours très haut les couleurs nationales, le Souverain leur souhaite plein succès dans leur carrière footballistique afin de remporter davantage de titres, tout en les assurant de Sa Haute Sollicitude et Bienveillance.