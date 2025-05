La nouvelle liste de Walid Regragui : Sanadi, le néophyte

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Walid Regragui, a dévoilé, mardi, la liste des 27 joueurs retenus pour disputer les deux prochains matchs amicaux face à la Tunisie et au Bénin, respectivement, les 6 et 9 juin au Complexe sportif de Fès. Le coup d’envoi de ces deux rencontres sera donné à 21h00 (GMT+1).



Voici la liste des joueurs retenus:



Gardiens de but : Munir El Kajoui (RS Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal FC/Arabie Saoudite), El Mehdi Benabid (Wydad Casablanca).



Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris SG/France), Omar El Hilali (Espagnol Barcelone/Espagne), Abdelkabir Abqar (Deportivo Alaves/Espagne), Abdelhak Assal (RS Berkane), Jawad El Yamiq (Al Wehda FC/Arabie Saoudite), Oussama El Azzouzi (FC Bologne/Italie), Adam Massina (Torino FC/Italie), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk/Belgique), Youssef Belaamri (Raja Casablanca).



Milieux de terrain : Azzeddine Ounahi (Panathinaikos/Grèce), Bilal El Khannous (Leicester City/Angleterre), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe/Turquie), Oussama Targhalline (Feynoord Rotterdam/Pays-Bas), Amir Richardson (Fiorentina/Italie), Ismail Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas).



Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Eliesse Ben Seghir (AS Monaco/France), Soufiane Rahimi (Al Ain/Emirats Arabes Unis), Maroan Sanadi (Athletic Bilbao/Espagne), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe/Turquie), Hamza Igamane (Glasgow Rangers/Ecosse), Oussama Sahraoui (Lille/France), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne).