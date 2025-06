Guillaume Chaban-Delmas : Sous l’impulsion de SM le Roi, l’Afrique prend son destin maritime en mai

Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’Afrique prend son destin maritime en main et se repositionne comme un acteur central autour de cet espace atlantique, pensé comme lieu de transformation de la production et de réflexion sur les normes, a souligné, mardi, l’expert français en relations euro-africaines Guillaume Chaban-Delmas.



Interface entre l’Europe et l’Afrique, le Royaume opère un repositionnement stratégique dans un espace atlantique pensé comme vecteur d’intégration du continent, a affirmé M. Chaban-Delmas dans une déclaration à la MAP, en réaction au message adressé par le Souverain aux participants au Sommet “L’Afrique pour l’océan”, co-présidé, lundi à Nice, par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Représentante de Sa Majesté le Roi, et le Président français, S.E.M Emmanuel Macron.



Derrière cette relecture stratégique du rôle maritime du Royaume se dessinent des enjeux économiques, politiques et juridiques déterminants pour l’avenir du continent, a expliqué l’expert français.



Faisant remarquer que le commerce international par voie maritime s’organise encore d’après une logique héritée de la période coloniale, M. Chaban-Delmas a relevé que la vision portée par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi, «engage une dynamique d’affirmation de l’Afrique comme puissance souveraine autour d’un axe atlantique porteur d’un nouvel équilibre dans la structuration des échanges mondiaux».



Selon la perspective définie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il expliqué, l’océan Atlantique est pensé comme un espace de coopération Sud-Sud et de création de chaînes de valeur régionales autour de routes maritimes redéfinies au service des intérêts africains – notamment sahéliens.

Le projet du complexe portuaire de Dakhla Atlantique, a-t-il poursuivi, s’inscrit pleinement dans cette dynamique régionale.



Le complexe - qui comprend un site industriel intégré, adossé au port où les matières premières feront l’objet d’une transformation avant d’être exportées vers les partenaires africains et européens - a pour vocation de s’insérer dans un réseau logistique dense reliant le Maroc aux pays du Sahel, laissés en marge des échanges mondiaux dans la configuration actuelle, a-t-il souligné, notant que l’intégration du Sahel dans les chaînes de valeur régionales apparaît comme un préalable à la résolution des maux dont souffre cette région en proie au terrorisme.

Et de conclure que «l’Atlantique doit être un espace de co-construction d’un cadre juridique affirmant pleinement la souveraineté du continent africain ».