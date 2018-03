Guelmim abrite le Forum régional de l'entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes

Le coup d’envoi du Forum régional de l’entrepreneuriat et l’insertion professionnelle des jeunes (FREIPJ), initié par le bureau des compétences du Sud, a été donné vendredi soir à Guelmim.

Dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre, qui devrait s’achever le 25 courant, la secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime, et présidente d’honneur du forum, Mbarka Bouaida, a souligné que cet évènement vise à associer les jeunes en quête d’emploi, les chefs d’entreprise et les principaux acteurs concernés par le secteur de l’employabilité aux efforts visant le renforcement des compétences des jeunes en vue de trouver des opportunités d’emploi adaptées à leurs capacités.

La rencontre s’assigne également comme objectif d’identifier des secteurs prometteurs pour l’économie de la région et pourvoyeurs d’opportunités d’emplois au profit des jeunes pour la consolidation de l’investissement dans la région, a-t-elle relevé.

Elle a estimé, dans ce sens, que le secteur des services est l’un de ces secteurs prometteurs, invitant les étudiants et les jeunes à développer l’esprit d’initiative et de créativité et à tirer profit des ateliers, des formations et des rencontres initiées avec les employeurs dans le cadre de ce forum.

Pour sa part, le ministre de l'Emploi et de l’Insertion professionnelle, Mohamed Yatim, a souligné que le gouvernement place la question de l’emploi et de l’accompagnement des jeunes au centre de ses priorités.

Il a indiqué, à ce propos, que le gouvernement a initié une série de démarches pratiques en vue de faire bénéficier les jeunes de formations favorisant leur accès au marché de travail, notant que le gouvernement et son département veillent à préparer les jeunes aux mutations que devrait connaître le secteur de l’emploi.

De son côté, le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique, Mohammed Benabdelkader, a mis l’accent sur les efforts engagés pour la mise en œuvre du nouveau concept de la gouvernance inclusive en vue d’instaurer des dispositifs efficients de l’employabilité.

Relevant que les opportunités d’emploi dans la Fonction publique demeurent limitées, il a souligné la nécessité d’une gestion efficiente des jeunes compétences dont regorge le Maroc notamment en matière d’intégration dans le marché de travail.

Quant au fondateur du forum, Abdallah Nouib, il a indiqué que l’organisation de cette rencontre vise à contribuer au développement économique et social des régions du Sud et à faciliter l’intégration professionnelle des jeunes.

La rencontre se veut également un espace de rencontres entre les entreprises régionales et nationales avec les jeunes, a-t-il soutenu.

Initié avec l’appui du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle et en partenariat avec le Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, ce forum se propose d’offrir de nombreuses opportunités de stage au profit des étudiants de la région.