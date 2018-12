Grosses gouttes et petites infrastructures

Toujours fébrilement attendues et fortement souhaitées, avant d’être accueillies avec joie, les intempéries font finalement plus de mal que de bien, si l’on en croit les expériences vécues par les Marocains. A Casablanca, les usagers du Tramway ont subi moult perturbations et arrêts d’activité, liés aux intempéries. Et à en croire les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, plusieurs rues de la métropole ont été noyés par les eaux. En attestent les difficultés à la fois éprouvées par les conducteurs, où l’eau arrive quasiment au niveau des amortisseurs, mais également par les infrastructures de Casablanca, en termes notamment d’évacuation des eaux.

Malheureusement, les intempéries n’ont pas fait uniquement des dégâts dans la capitale économique. En effet, plusieurs routes ont été coupées aux quatre coins du Royaume, en raison des chutes de neige mais aussi des crues. A l’instar du mont Bouiblane, situé au Moyen Atlas, non loin d'Immouzer Marmoucha, à une centaine de kilomètres de Taza, où sous une épaisse couche de poudreuse, a été retrouvé le corps sans vie d’un berger, disparu fin octobre, sans aucun doute surpris par une tempête de neige.