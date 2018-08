Gonzalo Higuain à l'AC Milan ça brûle

Selon la presse italienne, Gonzalo Higuain n'est plus qu'à un pas de l'AC Milan. La Juventus pourrait également céder Mattia Caldara à Milan, alors que Leonardo Bonucci ferait son retour à Turin. Le mercato italien, déjà fou avec la signature de Cristiano Ronaldo à la Juventus, va certainement connaître un nouveau deal majeur. Selon la plupart des médias italiens, un échange capital va avoir lieu entre la Juventus Turin et l'AC Milan. Gonzalo Higuain (30 ans), sous contrat jusqu'en 2021, aurait accepté d'être prêté à l'AC Milan. Un prêt payant (18M€) avec une option d'achat fixée à 36M€, pour un joueur acheté 90M€ par la Juve en juillet 2016. Le départ d'Higuain pourrait permettre à la Juve d'équilibrer ses comptes, car son salaire est très important (7,5M€). En marge de ce deal, la Juve et Milan devraient effectuer un échange de défenseurs. Mattia Caldara (24 ans), sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juve, devrait rejoindre l'AC Milan, tandis que Leonardo Bonucci (31 ans), vendu l'été dernier au club lombard par la Juve, s'apprête à faire son retour sous le maillot de la Vieille Dame.

Selon Leonardo, nouveau directeur sportif de l'AC Milan, où le défenseur italien Bonucci aura passé une saison en demi-teinte, qui l'a poussé à avoir le "désir" de revenir en direction de son ancien club, "le désir (de discuter avec la Juve) est venu de lui (Bonucci, ndlr)». «Donc si les conditions sont réunies, nous essaierons de le faire», a ajouté Leonardo quant au défenseur star, acheté l'an dernier pour 42 millions d'euros selon la presse.

Le dirigeant brésilien est également revenu sur le choix de maintenir l'entraîneur Gennaro Gattuso à son poste: "Avec le club, nous sommes d'accord. Gattuso a été la première personne à être confirmée. C'est un entraîneur qui se développe en permanence, c'est un homme de Milan et c'est avec lui que nous allons commencer". Le Milan, qui avait affolé le marché des transferts durant l'été 2017 en injectant plus de 200 millions d'euros sur de nouveaux joueurs, sort d'une saison très compliquée, avec seulement une 6e place en Serie A et de gros soucis financiers, sanctionnés par l'UEFA.

Vendredi dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a toutefois autorisé l'AC Milan à réintégrer l'Europa League, alors que le club italien, qualifié sportivement pour la compétition, en avait été exclu par l'UEFA pour ne pas avoir respecté le fair-play financier (FPF). Le club a été racheté début juillet par le fonds américain Elliott, qui a annoncé l'injection de 50 millions d'euros pour "stabiliser les finances" du club lombard, jusque alors contrôlé par des investisseurs chinois.