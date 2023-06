Ghizlane Chebbak : L’EN féminine est déterminée à relever le défi lors de la prochaine Coupe du monde

L’équipe nationale féminine de football est déterminée à relever le défi lors de la prochaine Coupe du monde pour honorer le football marocain, a indiqué, jeudi à Salé, la capitaine de la sélection nationale, Ghizlane Chebbak.



S’exprimant en marge d’une séance d’entraînement des Lionnes de l’Atlas au Complexe Mohammed VI de football de Maâmora, elle a souligné que "le groupe est homogène et nous nous entraidons pour évoluer ensemble en tant qu’équipe".



"Nous allons disputer trois matchs amicaux en prévision de la Coupe du monde et nous allons tirer profit au maximum de ces matchs qui seront relevés, afin d'être prêtes pour le Mondial", a-t-elle indiqué dans une déclaration aux médias, notant que toutes les joueuses sont conscientes de la responsabilité qui leur incombe pour honorer le football marocain.



Pour sa part, Salma Amani a fait savoir que les Lionnes de l’Atlas sont au complet et en forme, "une bonne chose pour la préparation des matchs amicaux et de la Coupe du monde", relevant que "nous travaillons chaque jour pour donner le meilleur de nous-mêmes et être au top de notre forme, dans le but de disputer le prochain Mondial dans les meilleures conditions".



De son côté, Yasmine Zouhir a souligné que "notre objectif est d’aller le plus loin possible dans la Coupe du monde et de représenter au mieux notre pays", ajoutant que les joueuses de l’équipe nationale sont déterminées à tout donner pour rendre heureux le peuple marocain.



"Nous sommes conscientes que le groupe où nous allons évoluer au prochain Mondial est relevé, mais nous sommes déterminées à relever le défi et donner le meilleur de nous-mêmes", a-t-elle insisté.



L’équipe nationale féminine a hérité du groupe H de la Coupe du monde, prévue du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, aux côtés de l’Allemagne, de la Colombie et de la Corée du Sud.