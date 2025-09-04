Ghali Boukaa remporte le GP de SM le Roi Mohammed VI de saut d’obstacles

Le cavalier Ghali Boukaa, montant "A Kyss", a remporté, dimanche, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, épreuve phare du concours officiel de saut d’obstacles (CSO3*) de l'École Royale de cavalerie (ERC), disputé trois jours durant à Témara.



Boukaa s’est illustré lors des barrages en étant le seul cavalier à boucler le parcours sans faute et en un temps de 47 secondes 81/100e, conservant son titre qu’il a remporté pour la troisième fois avec la même monture, après ceux de 2022 et 2024.



Il devance au classement, respectivement, Ali Al Ahrach, montant "IKE 1348", qui a achevé le parcours en 58.53 et 8 points de pénalité et Hicham Er-Radi, montant "Grand Cru de Conques", auteur d’un temps de 59.19 et 13 points de pénalité.



Le Top-5 est complété par Abdelkebir Ouaddar, qui a remporté la quatrième place, avec le cheval "Festival d'Argouges", en bouclant les barrages en 64.43 et 14 points de pénalité. Ouaddar occupe également la cinquième position avec le cheval "Baccarat Meniljean", après sa performance au premier tour (74.33/4 points de pénalité).



Ces quatre cavaliers ont dû passer par un premier tour âprement disputé, pour pouvoir aller aux barrages, grâce à un parcours bouclé sans encaisser de points de pénalité.



Au terme de cette prestigieuse compétition, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdallah Alaoui a procédé à la remise du trophée du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au vainqueur de cette édition. De même, les cinq premiers du classement final ont été primés.



Dans une déclaration à la presse, Ghali Boukaa s'est félicité de cette importante victoire qui intervient à la veille du Morocco Royal Tour. "Nous étions quatre au barrage. J'ai eu la chance d'avoir une jument très rapide, agile et disciplinée, qui a gagné son troisième Grand Prix ici à Temara (...) je ne peux être que content et fier", a indiqué Boukaa dans une déclaration à la presse.



"On a eu un super Grand Prix avec tous les grands cavaliers en lice, à la veille du Morocco Royal Tour. Ça fait toujours plaisir de gagner un Grand Prix 3 étoiles (...) à la veille d'une grande échéance", s’est réjoui le cavalier.



"J'ai surtout des chevaux en forme en ce moment. J'espère que mes chevaux vont se comporter de telle à Tétouan dans 15 jours", à l’occasion de la première étape du Morocco Royal Tour, a-t-il souligné.



Outre le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI, le programme de cet événement, organisé du 5 au 7 septembre sous l’égide de la FRMSE, comprenait plusieurs autres épreuves, dont certaines réservées aux seniors amateurs et aux U13, U18 et U21.