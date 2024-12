Gestion des flux migratoires : L'Espagne salue "la coopération étroite" avec le Maroc

La secrétaire d'Etat espagnole chargée des Migrations, Pilar Cancela Rodriguez, a salué, mercredi, "la coopération étroite" avec le Maroc en matière de gestion des flux migratoires.



S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse pour présenter les grandes lignes de la nouvelle réforme de la loi espagnole sur l’immigration récemment approuvée, Mme Rodriguez a mis en avant les relations solides unissant les deux pays, fondées sur des liens historiques, culturels et de bon voisinage, et leur coopération "exemplaire" en matière de gestion de la mobilité humaine.



La responsable espagnole a fait observer que le Maroc et l’Espagne collaborent étroitement sur des projets de migration circulaire et ordonnée, ajoutant que les deux parties demeurent déterminées à poursuivre leurs efforts sur cette voie. "Les efforts conjoints des deux pays s’inscrivent dans cette dynamique", a-t-elle dit. Elle a, en outre, observé que ce modèle de coopération est avantageux pour les deux, insistant sur la nécessité de poursuivre cette coopération dans l’avenir pour gérer de manière plus efficace les flux migratoires.



La responsable espagnole a rappelé, dans ce cadre, l’importance des réunions régulières du Groupe migratoire mixte permanent maroco-espagnol, qui permettent d’évaluer les avancées réalisées en matière de gestion des flux migratoires, un domaine où le Maroc joue, selon elle, "un rôle clé".