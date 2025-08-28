George Clooney en star de cinéma en quête de sens dans "Jay Kelly"

Qui d'autre que George Clooney pour incarner une star d'Hollywood en pleine crise existentielle ? Pour Noah Baumbach, le réalisateur de "Jay Kelly", présenté jeudi à la Mostra de Venise, choisir cet acteur était "une évidence".



"Je connais George depuis des années et je voulais trouver quelque chose à faire avec lui il y a longtemps déjà", a confié le réalisateur lors de la conférence de presse du film, à laquelle George Clooney n'a pu assister en raison d'une "sinusite sévère".



Lors de l'écriture du scénario, "j'ai senti qu'il serait important pour le public voyant le film d'avoir une relation avec l'acteur jouant le rôle principal, de la même manière que les gens dans le film ont une histoire avec Jay".



Le rôle est taillé sur-mesure pour George Clooney, qui à 64 ans est l'une des stars les plus célèbres du cinéma américain.

Dans le film, il incarne Jay Kelly, un acteur au succès phénoménal qui, après plus de trois décennies de carrière, s'interroge sur le sens à donner à sa vie.



Confronté au vide de son existence et à la solitude, il va embarquer pour un voyage en Europe et récupérer une récompense honorifique attribuée par un festival italien de cinéma, accompagné de son fidèle agent (Adam Sandler), prêt à tous les sacrifices pour contenter son employeur et ami.



Egocentrique, incapable du moindre geste altruiste envers sa famille et ses amis, George Clooney campe un pastiche de lui-même sans concession, en quête de rédemption notamment auprès de ses filles.



"Le personnage se fuit lui-même pendant une bonne partie du film", a expliqué Noah Baumbach ("Marriage Story") pour qui être star de cinéma c'est être acteur pendant les tournages, mais aussi en dehors, lorsqu'on apparaît devant le public.

Interrogé sur la difficulté de concilier une carrière réussie au cinéma avec une vie de famille, Adam Sandler a répondu par une blague: "FaceTime c'est bien aussi".



"Jay Kelly" est l'un des trois films Netflix en compétition à Venise, qui offre une place de choix aux plateformes contrairement au Festival de Cannes. Le film doit sortir le 5 décembre en streaming, peu après une sortie limitée dans quelques salles américaines.