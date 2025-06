Gaza : Poursuite des campagnes marocaines d’aide aux familles palestiniennes les plus nécessiteuses

La première phase d'une campagne d'aide humanitaire, destinée aux familles les plus nécessiteuses de la bande de Gaza, a débuté lundi à al-Mawasi, près de Khan Younès, avec le soutien financier de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif et de l’Association marocaine de soutien à la reconstruction en Palestine. Cette opération consiste en la distribution de farine, d’huile, de légumineuses et de légumes frais, ainsi que d’eau potable par des camions-citernes.



En raison des conditions sécuritaires difficiles, cette opération se poursuivra par phases au profit de 1.000 familles palestiniennes déplacées dans les camps de l’ouest de Gaza, du gouvernorat central et de ses camps, ainsi que dans les camps surpeuplés d’al-Mawasi.