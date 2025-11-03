Augmenter la taille du texte
Futsal féminin : Double confrontation amicale Espagne-Maroc

Mardi 4 Novembre 2025

Autres articles
La sélection nationale féminine de futsal disputera deux matchs amicaux face à son homologue espagnole, les 11 et 12 novembre, au pavillon Javier Lozano de Tolède, dans le centre de l'Espagne.

Ces rencontres, programmées respectivement à 18h00 et 19h00, s’inscrivent dans le cadre de la préparation des deux sélections à la Coupe du monde féminine de futsal, précise la Fédération espagnole de football dans un communiqué.

Sous la direction du sélectionneur national Adil Sayeh, les Lionnes de l’Atlas ont validé avec brio leur qualification pour la première édition du Mondial féminin de futsal, qui se tiendra du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines, où elles représenteront le continent africain aux côtés de la Tanzanie.

Cette qualification historique vient couronner une année remarquable pour la sélection marocaine, qui a enregistré la meilleure progression au classement mondial féminin de la FIFA, gagnant 16 places pour occuper désormais la 31e position avec un total de 963,37 points.

De son côté, l’équipe espagnole, dirigée par Claudia Pons, peaufine également sa préparation en vue du rendez-vous mondial et entend tirer profit de ces confrontations pour ajuster ses choix tactiques avant le départ pour l’Asie.

Cette double confrontation hispano-marocaine constitue une étape importante pour la sélection nationale féminine de futsal, qui y voit une occasion de mesurer ses progrès face à un adversaire de référence sur la scène internationale.

Libé

Lu 97 fois

Tags : confrontation amicale, Espagne-Maroc, Futsal féminin

Actualité

