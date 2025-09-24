"France 24" : Le Maroc est devenu "la locomotive" du football africain

Le Maroc est devenu "la locomotive" du football africain, écrit, lundi, la chaîne de télévision d’information française "France 24".

"Infrastructures modernes, formation reconnue et clubs performants... Le Maroc s’impose comme un acteur central du football africain et s’affirme ces dernières années sur la scène mondiale", souligne le média français dans un article publié sur son site web.



"Une montée en puissance qui va bien au-delà de la CAN 2025, avec l’organisation du Mondial 2030 comme horizon", ajoute la même source.



Le 14 décembre 2022, le Maroc devient la première nation africaine de l’histoire à disputer une demi-finale de Mondial, rappelle la chaîne, notant que la sélection marocaine, actuellement 11e au classement Fifa, s’affirme sur la scène mondiale et s’impose par la même occasion comme "un acteur incontournable du football en Afrique".



Alors que la CAN 2025 se profile et à plus long terme l’organisation du Mondial 2030 par le Royaume avec l’Espagne et le Portugal, "la montée en puissance du Maroc est le résultat d’investissements et d'un plan de développement mis en œuvre depuis au moins une décennie", observe la même source.



Le média français a, à cet égard, mis en relief les infrastructures sportives de qualité, initiées sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en mettant en exergue l’Académie Mohammed VI de football, inaugurée en 2010, et pour laquelle plus de 140 millions de dirhams ont été investis.



"Cette structure d’envergure (18 hectares) a notamment permis à plusieurs footballeurs marocains d’éclore au plus haut niveau – tels Nayef Aguerd (OM), Azzedine Ounahi (Gérone) ou encore Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe)", poursuit l'auteur de l'article.

La chaine française a également mis en avant les investissements du Royaume dans la formation des cadres techniques pour franchir un cap sportif.



En vue de la CAN 2025 et du Mondial 2030, le Maroc a également investi massivement dans ses infrastructures sportives, note-t-elle. "Entre autres projets, des travaux de rénovation ont été menés sur des stades de Rabat et Tanger", observe le média.

Par ailleurs, quelque 500 millions d'euros du budget total sont consacrés à la construction, à l’horizon 2028, d’un stade de 115.000 places à Benslimane, près de Casablanca, poursuit France 24, soulignant que sa capacité d’accueil en fera "l’un des plus grands stades au monde".

Et de relever que le Royaume investit aussi dans ses infrastructures pour accueillir ces événements sportifs: construction d’autoroutes, extension du réseau de trains à grande vitesse ou encore doublement de la capacité des aéroports nationaux.



"Le Maroc a une vraie stratégie à l'échelle nationale", souligne Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport, cité par le média. "Il a fait le choix d'utiliser le sport pour en faire un levier de développement. a l'échelle africaine, c'est quelque chose qu'on a encore jamais vu", a indiqué l’enseignant à Sciences Po Paris chargé du cours "Histoire et géopolitique du sport africain".



Ces investissements ont largement contribué au rayonnement continental et mondial du Maroc ces dernières années, écrit le média français, faisant observer que le Royaume s’est, en effet, imposé comme "une place forte du football en Afrique", notamment grâce au succès de ses clubs comme le Raja de Casablanca, vainqueur de la Coupe de la confédération de la CAF en 2021, ou encore le Wydad de Casablanca, qui a remporté la Ligue des champions d’Afrique en 2022 et a participé au Mondial des clubs aux Etats-Unis cet été.



"Quand on regarde ce qu'a fait le Wydad, on se rend compte qu'aujourd'hui, avec leurs performances en Coupe du monde des clubs, on est sur des acteurs qui sont sportivement performants, capables d'aller rivaliser avec des acteurs européens. C'est une marque de structuration pour le football marocain", note M. Guégan cité dans l'article.



L’enseignant à Sciences Po Paris précise que "le niveau moyen des jeunes monte et la formation paie" au Maroc, faisant selon lui de la ligue Botola – la première division marocaine de football – "l'une des trois meilleures d'Afrique".

A cela s’ajoutent plusieurs performances des sélections : une demi-finale de Mondial en 2022, une finale des Marocaines à la CAN 2025 ou encore un troisième sacre historique au Championnat d'Afrique des nations, souligne le média, ajoutant que "ces sélections peuvent à chaque fois s’appuyer sur un public et des diasporas qui répondent toujours présent à chaque événement sportif".



"Il y a une vraie mobilisation des Marocains du Maroc et des Marocains des diasporas autour du football", constate M. Guégan, pour qui l’influence du pays dépasse de loin ses frontières : "C'est un exemple et l'illustration aussi que c’est possible en Afrique. Le Maroc représente plus que lui-même, on l'avait vu lors du Mondial au Qatar", a-t-il fait remarquer.



Le média, a rappelé, en outre, l'inauguration fin juillet par la FIFA de son bureau régional près de Rabat, le premier en Afrique du Nord.



Au regard de ses investissements, le Maroc, souligne France 24, est devenu "un acteur incontournable du continent africain". "Que ce soit dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et des infrastructures, le Royaume ne cesse de multiplier les connexions régionales, notamment avec les pays d’Afrique subsaharienne", note-t-elle.



Le Maroc, poursuit le média, a l’image d’un pays pivot entre l’Afrique et l’Europe, comme l’incarne sa coorganisation du Mondial 2030 avec deux pays européens – l’Espagne et le Portugal. Il a les avantages de la stabilité politique, de l'attractivité touristique et d'un plan de développement, notamment, observe M. Guégan.