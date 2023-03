Fouzi Lekjaa : L'enquête judiciaire est toujours en cours et toute personne impliquée sera poursuivie en justice

L'enquête judiciaire qui a été ouverte concernant l’affaire de la vente des billets du Mondial Qatar 2022 "est toujours en cours, et ses résultats seront dévoilés très prochainement", a affirmé, mercredi à Rabat, le président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.



M. Lekjaa, qui répondait aux questions des journalistes lors du point de presse tenu à l'issue du Conseil de gouvernement, a indiqué que conformément aux engagements pris, "une enquête a été ouverte au sein de la Fédération Royale marocaine de football et par les instances judiciaires concernant les billets de la Coupe du monde Qatar 2022", notant que l’enquête judiciaire se poursuit et que les personnes impliquées seront poursuivies en justice.



Il a ajouté qu'"un terme sera mis au parcours sportif" de tous ceux qui ont été impliqués dans ces opérations, qui n'ont rien à voir avec l'éthique sportive et le patriotisme. Le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, a également souligné qu'il dispose du rapport relatif à l'enquête ouverte à la FRMF qui "a mis l’accent sur les dysfonctionnements et déterminé les cercles concernés".



M. Lekjaa a, par ailleurs, noté que des efforts exceptionnels ont été déployés pour mettre des billets à la disposition des supporters marocains, venus du monde entier pour soutenir l'équipe nationale de football lors de la Coupe du monde Qatar 2022. Il a dénoncé les pratiques de "certaines personnes qui ont profité de cette opportunité pour engranger des profits et bénéficier des conditions difficiles qui ont caractérisé le processus d'obtention des billets".