Forum des droits humains à Essaouira : Les mobilités humaines, moteur essentiel d’interaction avec le monde

Les participants à une table ronde organisée, samedi à Essaouira, dans le cadre de la 12e édition du Forum des droits humains, ont mis en avant l'importance des mobilités humaines, en tant que moteur essentiel d'interaction entre "le soi et le monde", et source de libération des "carcans identitaires".



Rehaussée par la présence de M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador, de la productrice du Festival Gnaoua et musiques du monde d'Essaouira, Neila Tazi et du président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, cette rencontre a constitué l'occasion de mettre en lumière le rôle des mobilités humaines, qu’elles soient motivées par des raisons économiques, politiques ou sociales, dans la stimulation des influences culturelles, lesquelles favorisent la créativité.



Soulignant que la mobilité ne se limite pas aux déplacements entre pays ou continents, les panélistes ont précisé qu’elle commence par soi et s’étend au quartier et à la communauté, pour témoigner d'une ouverture dynamique et d'une interaction vivante avec le monde.



De même, ils ont estimé que l'écriture demeure une forme de mobilité, et que toute création authentique porte en elle une interrogation sur le déplacement, qu’il soit matériel, intellectuel ou sensible.



Par ailleurs, abordant la réalité des migrations dans le contexte africain, les intervenants ont relevé que de nombreux mouvements à l’intérieur du continent sont contraints par des facteurs de nécessité, soulignant que les déplacements intra-africains sont souvent plus complexes que ceux vers l’Europe.



A cet égard, ils ont ainsi plaidé pour le renforcement des passerelles culturelles entre le Nord et le Sud du continent, dans une logique d’intégration et d’enrichissement mutuel.

Les participants ont, en outre, souligné l'importance des arts dans la reconfiguration des représentations, la narration des histoires personnelles, et la formulation des questionnements identitaires et d’appartenance, ajoutant que "reconnaître la pluralité affaiblit les barrières et renforce la cohésion sociale".



Evoquant la construction d'une conscience collective, les participants ont mis en exergue le rôle central que jouent les artistes, les écrivains et les intellectuels dans la lutte contre l’exclusion culturelle, notant que l'ignorance de l'histoire multiculturelle de l’Europe alimente les discours discriminatoires.



Ils ont rappelé, à cet égard, que les musulmans ont toujours fait partie de l'histoire européenne, appelant à réintégrer "l'européen non-européen" dans le cœur du "récit européen".



La 12e édition du Forum des droits humains, qui se tient dans le cadre de la 26ème édition du Festival Gnaoua et musiques du monde, est placée sous le thème "Mobilités humaines et dynamiques culturelles", en partenariat avec le CCME. Cet événement offre l'opportunité d'élargir le débat en explorant, au-delà des contributions économiques, les apports culturels des migrations et des diasporas pour les pays d'origine, de transit et de destination.