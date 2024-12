Fortunes diverses pour l’ASFAR et le Raja: La RSB boucle la phase aller en beauté

La Renaissance de Berkane (RSB) a battu le Chabab Mohammedia (SCCM) sur le score de 2 buts à 0, mercredi au stade El Bachir de Mohammedia, en match de mise à jour de la 14ème journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football.

Les Berkanis se sont imposés grâce à des buts de Oussama Lemlioui (79è) et Youssef Mehri (90è).



Grâce à ce succès, la RSB a conforté sa place en tête du classement général avec un total de 36 points, tandis que le SCCM est toujours lanterne rouge sans la moindre victoire (3 pts).

Cette rencontre a été ajournée en raison de la participation de la RSB en phase de poules de la Coupe de la CAF.



De son côté, le Moghreb de Tétouan (MAT) a perdu à domicile face à l'AS FAR par 2 buts à 1. Les Militaires l'ont emporté grâce à un doublé de Tumisang Orebonye (60è, s.p., 63è), alors que Hamza Darai a marqué l'unique but des locaux (48è).



A la faveur de cette victoire, l'AS FAR est désormais dauphine avec 27 unités, à neuf longueurs de la Renaissance de Berkane, leader. Pour sa part, le MAT, qui vient d'essuyer sa 9è défaite cette saison, est avant-dernier avec 10 points.



Enfin, le Difaâ El Jadida (DHJ) a pris le meilleur sur le Raja de Casablanca (RCA) par 2 buts à 0, en match disputé au stade El Abdi d'El Jadida. Les buts de la rencontre ont été marqués par Yassine Fatine (45+2è) et Mustapha Sahd (85è).

Ce succès permet au club doukkali de se hisser à la 5è place (23 pts), à côté du FUS et du RCA.