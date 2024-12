Focus sur le rôle des médias dans La défense de la cause nationale

"Le rôle des médias dans la défense de la cause nationale et la réalisation du développement" a été au centre d'un colloque national organisé, samedi à Laâyoune, à l'initiative du Conseil national de la presse.



Cette rencontre, à laquelle ont pris part une pléiade de professionnels des médias et d'académiciens, a pour objectif de mettre en exergue le rôle des médias dans le soutien des questions nationales, en particulier la question du Sahara marocain.



Intervenant à cette occasion, le président de la commission provisoire pour la gestion des affaires du secteur de la presse et de l'édition, Younes Moujahid, a souligné que cette rencontre vise à mettre la lumière sur le rôle de premier plan de la presse et des médias faisant face à toutes les manœuvres ourdies par les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc.



Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a réalisé des acquis tangibles sur les plans économique, politique et diplomatique, a poursuivi M. Moujahid, mettant en évidence le rôle des médias régionaux comme étant un levier de développement.

Dans cette lignée, il a souligné l’impératif de créer de véritables entreprises journalistiques capables de fournir des informations fiables et de vérifier la véracité des informations.



De son côté, l'ancien diplomate Hassan Abdel Khaleq, a indiqué que les médias sont considérés comme l'un des outils indispensables pour défendre la cause nationale, face aux informations mensongères véhiculées par les médias hostiles à l’intégrité territoriale du Royaume.



Les médias ont connu un essor remarquable avec l’évolution de la technologie, et la plupart des supports médiatiques sont devenus des plateformes numériques, imposant de nouveaux défis en matière de défense de la cause nationale dans le cadre de la diplomatie parallèle, a-t-il expliqué.



Dans ce cadre, il a évoqué l'importance de former les professionnels des médias autour de la question du Sahara marocain et de les informer des développements liés à cette question.



Lors de ce colloque, les participants ont été unanimes à saluer les efforts déployés par les médias en soutien à la cause nationale, en mettant l'accent sur l’élan de développement que connaît le Maroc, notamment dans les provinces du Sud.



Ils ont également appelé à adopter une vision intégrée dans l’optique de résoudre les problématiques et contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur médiatique et de la presse.