Festival du Film de Tanger. Vibrant hommage à Moumen Smihi et à Rabie Kati

Un vibrant hommage a été rendu, mercredi soir au Centre culturel Ahmed Boukmakh, au réalisateur marocain Moumen Smihi et à l’acteur Rabie Kati, lors de la cérémonie d'ouverture de la 13è édition du Festival du Film de Tanger.



L'administration du festival, organisé par la fondation “Cinemana”, en partenariat avec le Centre cinématographique marocain (CCM), la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (TTA), le Conseil régional et la Commune de Tanger, sous l'égide du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, a souligné que cet hommage rendu à deux figures emblématiques du cinéma marocain est une marque de reconnaissance à leur précieuse contribution à l'enrichissement de la scène cinématographique nationale.



La cérémonie d'ouverture de cette édition, placée sous le thème “Tanger respire le cinéma”, a été marquée par la présentation des jurys des trois compétitions officielles du festival, à savoir "la compétition nationale des courts métrages", "la compétition internationale du courts métrages" et "la compétition internationale du documentaire". Plus de 50 films seront projetés dans le cadre de ces compétitions.



Les organisateurs ont, à cet égard, souligné que le festival a contribué à la consécration de la ville de Tanger comme capitale culturelle et un haut lieu du 7e art, notant que cet événement est devenu un rendez vous annuel qui attire des cinéastes du monde entier et consolide l’image de la ville comme un espace de créativité et d’innovation.



Ils ont, en outre, mis en avant les atouts de Tanger, qui constitue un espace attirant des productions cinématographiques internationales, grâce à ses rues antiques, ses paysages naturels et son emplacement stratégique, la positionnant comme un studio de cinéma à ciel ouvert. Pour cette édition, le festival propose un programme riche et varié mêlant hommages, rencontres intellectuelles, compétitions cinématographiques et séances dédiées aux enfants.



Les films en compétition incluent des œuvres documentaires et de fiction en provenance du Maroc, d’Italie, d’Allemagne, de France, d’Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, d’Égypte, de Palestine, d’Arabie Saoudite, d’Oman, de Bahreïn, de Turquie, d’Iran, d’Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, du Japon, des États-Unis, de Martinique, de Suisse, de Russie et du Royaume-Uni.