Festival des jeux populaires à Assa

La première édition du Festival international des jeux populaires de la ville d'Assa aura lieu les 17 et 18 novembre.



Cette manifestation sportive, qui s'inscrit dans le cadre des célébrations du 69ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance et qui est organisée en partenariat avec la province d'Assa-Zag, le conseil provincial et l'Agence marocaine de coopération internationale, verra la participation de représentants de 52 pays de tous les continents, selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine du sport pour tous.



La même source a indiqué que le programme de ce festival, qui aura lieu en présence du président de la Fédération internationale du sport pour tous, Issa Mohammed Abdul Rahim (Bahreïn), et d'autres personnalités sportives de premier plan, notamment d'Italie et d'Espagne, sera marqué par l'organisation d'un colloque sous le thème: "Les sports traditionnels et leur rôle dans le rayonnement culturel et le rapprochement entre les peuples", des spectacles, des compétitions, une course ainsi que des soirées artistiques.



Le communiqué ajoute que la Fédération œuvre pour la valorisation des jeux traditionnels en tant que patrimoine immatériel, à travers des caravanes et des journées sportives à l’intérieur même des établissements pénitentiaires.