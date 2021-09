Farid Loustik : La persévérance et la détermination, clé du succès des champions marocains

La persévérance et la détermination ont été la clé du succès des champions marocains aux Jeux paralympiques de Tokyo, a affirmé le vice-président de la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH), Farid Loustik.



"La participation du Maroc aux Jeux paralympiques de Tokyo est très satisfaisante. Les champions marocains ont hissé haut le drapeau national lors de cet événement sportif majeur, en dépit des circonstances difficiles liées à l’épidémie du coronavirus que nos athlètes ont rencontrées lors de leur séjour au village olympique de Tokyo", a déclaré M. Loustik, à l’occasion de l'arrivée, samedi à l'aéroport Mohammed V de Casablanca, d’une délégation de la sélection nationale paralympique. "Cet exploit est le résultat d'un grand travail de fond, d'entraînement et d'efforts fournis par nos athlètes ces dernières années", a-t-il ajouté. Munie de trois médailles, la délégation nationale comprenait quatre championnes, à savoir Yousra Karim et Hayat Al Garaa, respectivement médaillées d’argent et de bronze au lancer du disque (F41), Saida Amoudi, médaillée de bronze au lancer du poids (F34) et Fatima Ezzehra El idrissi, qui a disputé la finale du 1500 m (T13).



"Cet exploit n’était pas facile. C’est le résultat de beaucoup d’efforts malgré la difficulté de la compétition", a indiqué Yousra Karim, qui aspire avec détermination et volonté à "remporter la médaille d’or aux Jeux de Paris 2024".



Pour sa part, Saida Amoudi, la première marocaine médaillée aux Jeux de Tokyo, a exprimé sa joie et sa fierté pour ce sacre, précisant que son objectif actuel "est de battre le record du monde et inscrire son nom au palmarès de cette compétition".



Le Royaume est représenté aux Jeux paralympiques de Tokyo, qui ont pris fin dimanche, par une délégation de 38 sportifs, la plus grande de son histoire.