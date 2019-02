Faouzi Lekjaa : La VAR sera adoptée dès la saison prochaine en Botola Pro

La technique d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) sera adoptée dès la saison prochaine en Botola Pro, a annoncé, jeudi à Skhirat, le président de la Fédération Royale marocaine de football, Faouzi Lekjaa. Intervenant lors d'une rencontre de communication entre le corps arbitral et les présidents et entraîneurs des clubs de football professionnel, M. Lekjaa a indiqué que "ceux qui n'accéderont pas à la technique d'assistance vidéo dès la saison prochaine, qu'ils soient responsables ou arbitres, seront dépassés", notant que la VAR sera également adoptée lors de la Coupe d'Afrique des nations en Egypte à partir des phases éliminatoires. Il a souligné que la Fédération a convenu avec la Fédération internationale de football (FIFA) d'adopter la technique du VAR à partir de la saison prochaine, ce qui nécessite la mise à niveau des arbitres marocains afin de s'intégrer dans le système du football international, notant que "le travail sera entamé dès maintenant pour être prêt au début de la saison".

En dépit du recours au VAR, les erreurs d'arbitrage vont subsister mais seront maîtrisées, a estimé M. Lekjaa, rappelant les erreurs d'arbitrage dont a été victime l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du monde qui avaient été reconnues par le président de la FIFA. Le président de la FRMF a considéré que les erreurs dans le domaine de l'arbitrage restent acceptables, à condition de ne pas être délibérément commises.

"Malgré toutes les mesures prises dans ce sens, l'arbitrage a été et continuera d'être un sujet de débat au sein du système du football national et international, car le football n'est pas une science exacte mais une compétition à forte charge émotionnelle", a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Lekjaa a relevé que l'arbitrage marocain connaît un développement tout comme les autres aspects du football, insistant sur l'indépendance de l'arbitrage et de la commission centrale d'arbitrage. Il a néanmoins attiré l'attention sur l'absence d’arbitres marocains lors des événements sportifs internationaux, appelant à redoubler d'efforts pour combler les lacunes observées en la matière.