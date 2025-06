Fabian Hamilton : L’avenir des relations entre le Royaume Uni et le Maroc n’a jamais été aussi prometteur

Le président du Groupe britannique auprès de l’Union interparlementaire, Fabian Hamilton, a souligné, lundi à Rabat, que l’avenir des relations entre le Royaume Uni et le Maroc "n’a jamais été aussi prometteur".



Dans une déclaration à la presse à l’issue des entretiens d’une délégation parlementaire britannique, en visite dans le Royaume, avec le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi Alami, M. Hamilton a mis en avant les perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays dans les domaines de l’énergie, du commerce, de la sécurité et de lutte contre le changement climatique.



Saluant la décision du gouvernement de son pays de soutenir le plan d’autonomie présenté par le Maroc pour le règlement de la question du Sahara, il a relevé que cette position balise la voie à une collaboration plus approfondie entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni.



Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec une délégation parlementaire britannique représentant les chambres des Communes et des Lords, au cours desquels la position du Royaume-Uni sur le plan marocain d'autonomie a été hautement saluée comme étant "la base la plus crédible, réaliste et pragmatique pour parvenir à une solution durable au différend et consolider la stabilité dans la région de l'Afrique du Nord".



"Nous sommes désormais trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à soutenir le plan d’autonomie marocain", a rappelé M. Hamilton.

Outre M. Hamilton, la délégation parlementaire britannique comprend les membres de la Chambre des communes M. Charlie Dewhirst, Mme Rupa Huq et M. Iqbal Mohammed, ainsi que les membres de la Chambre des Lords, la Baronne Brown et la Baronne Prashar, en plus de plusieurs responsables et cadres administratifs des deux parties.