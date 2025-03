FIFA : L'impressionnant Maroc en pole pour le Mondial

La FIFA a souligné que "l'impressionnant" Maroc se retrouve en pole position afin de décrocher son billet pour le Mondial 2026.



Forts d'une série de huit victoires consécutives, les Lions de l'Atlas visent le carton plein contre le Niger et la Tanzanie, se félicite la FIFA sur son site officiel, notant que le Maroc fait preuve d'une efficacité offensive "tonitruante".



"Dans six de ses sept derniers matches, il a marqué au moins quatre buts, preuve de son formidable potentiel appuyé par le style de jeu très vertical prôné par le sélectionneur", écrit la FIFA.



Dans ce sens, l'instance dirigeante du football mondial a mis en avant le rôle de la star du Real Madrid, Brahim Díaz, qui "s'est rapidement imposé comme l'un des cadres de l’équipe, comme en témoignent ses statistiques offensives".



Dans le même contexte, la FIFA a salué les performances d’Achraf Hakimi, "l’un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain" et de Yassine Bounou, "le gardien de but d’Al Hilal, qui a atteint la finale de la Ligue des champions Élite de l’AFC".



"Ces facteurs font du Maroc un candidat sérieux pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde", met en avant la FIFA, notant que pour "y parvenir, ils doivent d’abord tout donner sur le terrain lors des deux prochains matchs".