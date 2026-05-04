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Négociations : L'Iran appelle les Etats-Unis à abandonner leurs "demandes excessives"


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Lundi 4 Mai 2026

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L'Iran a appelé lundi les Etats-Unis à "adopter une approche raisonnable" et à abandonner les "demandes excessives", après avoir reçu une réponse de Washington à sa nouvelle proposition dans le cadre des négociations de paix entre les deux pays.

"A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons ignorer les leçons du passé. Nous avons négocié à deux reprises sur les aspects nucléaires et, simultanément, nous avons été attaqués par les Etats-Unis", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Téhéran était engagé dans des discussions avec Washington concernant le programme nucléaire iranien lorsque les Etats-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, comme en juin 2025 lors de la guerre de 12 jours.
Un fragile cessez-le-feu est désormais en vigueur depuis le 8 avril après 40 jours de bombardements, mais les négociations piétinent.

Si les Iraniens et les Américains ont repris le dialogue par l'intermédiaire du Pakistan, les pourparlers qui ont eu lieu à Islamabad le 11 avril se sont soldés par un échec.
Pour tenter de sortir de l'impasse, Téhéran a soumis une nouvelle proposition à Washington, qui y a répondu, avait indiqué dimanche la diplomatie iranienne, disant examiner cette réponse.

"L'autre partie doit se résoudre à adopter une approche raisonnable et abandonner les demandes excessives concernant l'Iran", a affirmé Esmaïl Baghaï lors d'un point de presse hebdomadaire auquel l'AFP a assisté.
L'un des principaux points d'achoppement est le contrôle exercé par l'Iran sur le stratégique détroit d'Ormuz, quasi bloqué depuis le début de la guerre.

Selon le porte-parole, "la communauté internationale doit demander des comptes aux Etats-Unis et au régime sioniste (Israël, NDLR) pour avoir provoqué l'insécurité sur cette voie maritime et créé des problèmes dont les répercussions se font sentir partout dans le monde".

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Lundi 4 Mai 2026

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