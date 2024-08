Espagne: l'inflation ralentit à 2,8% sur un an, le plus bas depuis 2022

L'inflation a nettement ralenti en Espagne à 2,8% sur un an au mois de juillet, soit le taux le plus bas depuis janvier 2022 en raison notamment d'une baisse des prix de l'électricité, selon les données communiquées mardi par l'Institut national des statistiques (INE).



Ce dernier a confirmé ainsi la tendance baissière de l'inflation, due notamment à la baisse des prix des fruits et des huiles et graisses, par rapport à la hausse du mois de juillet de l'année précédente, et coïncidant avec la suppression de la TVA sur l'huile d'olive depuis le 1er juillet.



En comparaison mensuelle, les prix à la consommation ont baissé de 0,5% par rapport à juin et les produits qui ont eu l'impact le plus important sont les vêtements, en raison des soldes d'été, et le logement, à cause de la baisse des prix de l'électricité, rapporte la MAP.



En réaction à ces chiffres, le ministère de l'économie, du commerce et des entreprises a souligné que cette baisse de l'inflation reflète la capacité de l'économie espagnole à combiner l'un des taux de croissance économique les plus élevés de la zone euro, comme l’illustrent les chiffres de croissance du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre, avec la modération des prix.



Six régions autonomes ont enregistré une inflation supérieure à la moyenne nationale en juillet, à savoir la Galice (3,1%) et les Asturies, les îles Baléares, les îles Canaries, la Catalogne et le Pays basque, avec un taux de 2,9%.

Castilla et León et Cantabria ont enregistré les taux les plus bas, dans les deux cas à 2,5% en glissement annuel.



L'inflation en Espagne s'était envolée après la guerre en Ukraine, comme dans l'ensemble des pays de la zone euro, atteignant un pic de 10,8% sur un an durant l'été 2022. Cette flambée des prix a poussé le gouvernement à multiplier les coups de pouce budgétaires, avec des baisses de TVA sur les produits de première nécessité et des réductions de taxes sur les carburants.



Ces efforts avaient permis à l'inflation espagnole de revenir provisoirement dans la cible de 2% fixée par la Banque centrale européenne (BCE), avant de rebondir à cause de la hausse des prix de l'énergie.