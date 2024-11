Epreuve gabonaise pour le Onze national

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 20 heures au stade de Franceville, à son homologue gabonais, et ce pour le compte de la cinquième journée (groupe B) des éliminatoires de la CAN 2025 dont les phases finales sont prévues au Maroc.



Il s’agit là de l’une des rares rencontres où l’équipe du Maroc se produira en dehors du pays, ce qui devrait constituer une parfaite opportunité pour le staff technique en vue de voir le comportement et la prestation des internationaux retenus loin d’un cadre où prévaut un certain confort.



Face à la sélection gabonaise, l’EN, qualifiée d’office du fait que le Maroc, comme précité, est l’hôte de la prochaine édition continentale, aura à montrer un visage digne de son standing actuel et à conserver son élan victorieux dans ce parcours des éliminatoires.



Ça ne sera pas une mince affaire devant un adversaire qui jouera, devant son public, à fond ses chances en vue d’assurer sa qualification pour l’édition continentale, sachant que l’autre match de cette poule devait opposer, hier, le Lesotho à la Centrafrique.



Arrivée mercredi à Franceville, la sélection marocaine devait peaufiner l’ultime réglage jeudi soir au stade de Franceville et tout le groupe nourrit l’espoir légitime de sortir un bon match avec à la clé les points de la victoire.



Il convient de signaler que ce match sera sifflé par l’arbitre sud-africain Abongile Tom qui sera assisté par son compatriote Zakhele Thusi Siwela et l’Angolais Jerson Emiliano Dos Santos.



Une fois la rencontre terminée, l’équipe nationale regagnera sur le champ son camp de base au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora en vue de préparer la sixième et dernière sortie de ces éliminatoires à Oujda contre le Lesotho, match qui sera arbitré par un trio de la RD.Congo conduit par Jean-Jacques Ngambo Ndala, secondé par Nabina Blaise Sebutu et Guylain Bongele Ngila.



M.B