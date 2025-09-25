Entretien à New York entre Nasser Bourita et son homologue espagnol

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à New York, un entretien avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares.



Cette rencontre, tenue en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations unies, a été l’occasion de s’arrêter sur "l’amitié liant l’Espagne et le Maroc" et d’examiner les moyens à même de raffermir davantage les liens de coopération entre Rabat et Madrid, a déclaré M. Albares à la presse.



Les deux ministres ont également évoqué plusieurs questions d’intérêt commun pour les deux pays, a-t-il ajouté. "Tout ce qui est bon pour l’Espagne est bon pour le Maroc, et tout ce qui est bon pour le Maroc est bon pour l’Espagne", a dit le chef de la diplomatie espagnole.



Nasser Bourita a eu également, mardi à New York, des entretiens distincts avec plusieurs de ses homologues en marge de la 80ème session de l’Assemblée générale des Nations unies.

M. Bourita a ainsi tenu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan.



Il a également eu des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, Abdisalam Abdi Ali.



De même, M. Bourita a rencontré son homologue suisse, Ignazio Cassis, ainsi que le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, David Van Weel.



Lors de ces entrevues, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, tout en examinant les moyens de les hisser davantage.

Ces réunions ont également été l’occasion d’aborder nombre de questions d’intérêt commun tant au niveau régional qu’à l’échelle internationale, et de coordonner les positions au sein des instances internationales.