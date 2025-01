Entrepreneuriat frugal : Une voie prometteuse pour les startups en quête de viabilité et d'indépendance financière

L'entrepreneuriat frugal, modèle basé sur l'optimisation des ressources et la rentabilité rapide, constitue l'une des solutions prometteuses pour les startups marocaines en quête de viabilité et d'indépendance financière.



Ce modèle, qui favorise l'innovation locale et offre une réponse concrète notamment aux défis du financement, est de nature à permettre aux entrepreneurs de démarrer avec peu de moyens, de tester leur marché rapidement et d'ajuster leur offre sans dépendre d'un investissement massif.



C'est ce qu'a expliqué le président de la Fondation "Jil Al Ibtikar Al Maghribi" (Gen J), Tarik Haddi, dans un entretien à la MAP. "Nous prônons l'approche de la 'rentabilité frugale' plutôt que la levée de fonds à tout prix", a-t-il dit, notant que cette approche permettra aux jeunes entrepreneurs de "rencontrer le marché", rapidement et à moindre coût, tout en ajustant leur produit en fonction des retours des utilisateurs, contrairement à ceux qui passent leur temps à peaufiner leur business plan et leur pitch deck pour "rencontrer des investisseurs".



Dans ce sens, M. Haddi a formulé une série de recommandations pour structurer la croissance financière de l'entreprise. Il s'agit, entre autres, de prioriser l'effort commercial pour développer une base de clients, de se concentrer sur les ventes et de chercher à générer des revenus dès que possible.



Le président de la Fondation Gen J a également préconisé la prévente du produit ou de la solution aux "early adopters" ou la vente des fonctionnalités disponibles en attendant le produit final, ainsi que la vente des actifs techniques ou humains sous forme de prestations et la maîtrise des dépenses en recourant à la location ou au temps partagé au lieu d'acheter ou de recruter, et à la technologie pour augmenter la productivité.



Spécificités locales : les clés de succès pour les jeunes entrepreneurs marocains



Parallèlement, M. Haddi a assuré que le succès d'une démarche entrepreneuriale innovante et durable au Maroc nécessite de capitaliser sur les spécificités locales qui résonnent parfaitement avec le monde "post-moderne", celui des révolutions technologiques, de la vitesse et de la volatilité.



"Cela inclut l’agilité de l’entreprise à s’adapter rapidement aux évolutions du marché, son sens de la communauté, une ressource précieuse pour anticiper les besoins locaux et créer des écosystèmes d’entraide et de collaboration, sa sensibilité aux réalités émergentes et son opportunisme qui la pousse à saisir les opportunités au moindre changement de situation", a-t-il détaillé.



Pour réussir, a soutenu le président de la Fondation Gen J, il est essentiel de décomplexer l'approche de l'innovation, de se réconcilier avec l'erreur et la considérer comme un apprentissage, d'adopter une pensée systémique et circulaire, ainsi que d'inscrire dans chaque processus d'innovation et chaque prise de décision les principes de responsabilité, de simplicité, de transversalité, de subsidiarité et d'intelligence collective.



Concernant les priorités essentielles à cibler pour les jeunes envisageant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2025, M. Haddi a insisté sur le capital humain et la gestion de la trésorerie.



Il a, à cet égard, conseillé les jeunes entrepreneurs d'être au moins deux fondateurs, avec des profils complémentaires, de s'entourer d'experts du secteur dès le début, de sourcer et "pitcher" les talents et de construire une culture d'entreprise solide.



Côté trésorerie, M. Haddi a mis en avant la nécessité de structurer les dépenses récurrentes de manière à rapidement les réduire en cas de retournement de conjoncture, de dépenser à budget constant et de jalonner les engagements de dépenses (y compris les recrutements) en fonction de la trésorerie et de la traction du marché.



Avec ses multiples avantages, l'entrepreneuriat frugal semble bien être une voie d'avenir pour doter les jeunes entrepreneurs d'agilité, de résilience et d'ingéniosité renforcées. Encore faut-il poursuivre les efforts pour favoriser un écosystème propice à son développement.