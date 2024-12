Énergie électrique : repli de la consommation de 4,2% à fin octobre

La consommation de l'énergie électrique a diminué de 4,2% au terme des dix premiers mois de 2024, après une hausse de 3,3% à fin octobre 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie et des Finances.



Cette évolution recouvre un recul des ventes de l'énergie de "très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs" de 7,9%, de celles destinées aux ménages de 3,2% et de celles destinées aux distributeurs de 1,9%, après des hausses respectives de 4,1%, 3,5% et 1,9% un an auparavant, précise la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



Concernant la production de l'énergie électrique, au niveau national, elle s'est améliorée de 2,2% à fin octobre dernier, après une hausse de 1,7% un an plus tôt, faisant suite au renforcement de la production des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 (+31,7%), tandis que la production privée d'électricité et celle de l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE) ont quasiment stagné, rapporte la MAP.



Dans un contexte de consolidation de l'énergie appelée nette (+3,6% à fin octobre 2024), le volume importé de l'énergie électrique s'est accru de 32,2%, après une hausse de 21,2% un an auparavant.



S'agissant du volume exporté, il a régressé de 32,8%, après un retrait de 15,6% un an passé.